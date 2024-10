India: Il governo del Jammu e Kashmir chiede il ripristino dello stato di autonomia

19 Ottobre 2024_ Il governo del Jammu e Kashmir, guidato dal Chief Minister Omar Abdullah, ha approvato una risoluzione per il ripristino dello stato...

19 Ottobre 2024_ Il governo del Jammu e Kashmir, guidato dal Chief Minister Omar Abdullah, ha approvato una risoluzione per il ripristino dello stato di autonomia della regione. Durante la prima riunione del Consiglio, è stato deciso di inviare un documento al Primo Ministro Narendra Modi per sollecitare il governo centrale a ripristinare lo stato. Abdullah ha espresso fiducia che il governo indiano risponderà positivamente a questa richiesta, mentre il partito BJP ha criticato l'iniziativa definendola una mera mossa politica. La notizia è riportata dal Deccan Chronicle. La regione del Jammu e Kashmir è stata divisa in due territori dell'Unione, Jammu e Kashmir e Ladakh, nel 2019, quando è stata abrogata l'Article 370, che garantiva uno stato di autonomia speciale.