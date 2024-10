India: Il governo del Tamil Nadu assicura il completamento della Fase II della Metro di Chennai

26 Ottobre 2024_ Il Chief Minister del Tamil Nadu, M. K. Stalin, ha garantito che il governo statale sta facendo ogni sforzo per completare la Fase II del progetto della Metro di Chennai secondo il programma previsto. Durante un incontro con il Ministro dell'Urbanistica dell'Unione, Manohar Lal Khattar, Stalin ha espresso fiducia nel rispetto della tempistica del progetto, che prevede un investimento di 63.246 crore di rupie per una lunghezza di 118,9 chilometri. Finora sono stati spesi 19.229 crore di rupie per la Fase II, che segue il successo della Fase I, completata nel 2007 e che serve circa 3,5 lakh di passeggeri al giorno. La notizia è riportata da The Hindu. Il progetto della Metro di Chennai è un'iniziativa congiunta tra il governo centrale e quello statale, fondamentale per migliorare il trasporto pubblico nella capitale del Tamil Nadu.