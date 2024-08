India: Il governo difende la legge sul triple talaq in Corte Suprema

19 Agosto 2024_ Il governo indiano ha difeso la sua legge del 2019 che criminalizza il triple talaq, sostenendo che questa pratica danneggia l'istituzione del matrimonio e viola i diritti delle donne. In un'affermazione presentata alla Corte Suprema, il governo ha sottolineato che il triple talaq legittima l'abbandono delle mogli da parte dei mariti, costituendo un danno pubblico. Nonostante la sentenza del 2017 della Corte Suprema che dichiarava incostituzionale il triple talaq, la pratica è continuata, rendendo necessaria un'azione legislativa. La legge è stata introdotta per proteggere i diritti delle donne musulmane sposate e garantire giustizia e uguaglianza di genere. La notizia è riportata da Deccan Chronicle. La legge è stata contestata da gruppi come la Samastha Kerala Jamiathul Ulema, che sostengono che criminalizzare il divorzio in una religione mentre in altre è trattato come questione civile porta a discriminazione.