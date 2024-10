India: Il governo esamina la richiesta di riserva per la comunità Panchamasali Lingayat

18 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro dell'India ha dichiarato che il governo prenderà una decisione sulla richiesta di riserva per la comunità Panchamasali Lingayat in conformità con la legge e i principi costituzionali. Il governo si è mostrato aperto riguardo alla questione delle riserve, sottolineando l'importanza della giustizia sociale per tutte le classi svantaggiate. Attualmente, la comunità è classificata come appartenente alla categoria 3B e sta chiedendo di essere inclusa nella categoria 2A per garantire migliori opportunità educative e lavorative. La questione è ancora in fase di discussione, poiché il governo attende le raccomandazioni della Commissione per le Categorie Socialmente e Educationalmente Indietro. La notizia è riportata da Vartha Bharati. La comunità Panchamasali è un gruppo sociale di Lingayat, una tradizione religiosa indiana, e la loro richiesta di riserva mira a migliorare le condizioni socio-economiche dei suoi membri.