India: Il governo forma un comitato per migliorare la sicurezza di medici e infermieri

17 Agosto 2024_ Il Ministero della Salute e del Benessere Familiare dell'India ha annunciato la creazione di un comitato per raccomandare misure volte a migliorare la sicurezza di medici e infermieri. Questa decisione arriva in seguito a uno sciopero di 24 ore indetto dai medici in tutto il paese, in risposta a un caso di violenza contro un loro collega a Kolkata. Il ministero ha invitato i rappresentanti di tutti i partner, comprese le autorità statali, a condividere le loro raccomandazioni con il comitato. Inoltre, il ministero ha assicurato che si impegnerà a garantire la sicurezza dei professionisti sanitari, in un contesto di crescente preoccupazione per la salute pubblica, come riportato da Vartha Bharathi. Attualmente, 26 stati indiani hanno già approvato leggi per la protezione di medici e infermieri, evidenziando l'urgenza di affrontare questa problematica.