India: Il governo indiano ordina l'acquisto di navi da guerra dal Giappone

21 Agosto 2024_ Il governo indiano ha dato istruzioni all'UPS (Union Public Service Commission) per l'acquisto di navi da guerra dal Giappone, segnando un passo significativo nella cooperazione militare tra i due Paesi. Questa decisione è parte di una strategia più ampia per modernizzare le forze navali indiane e rafforzare la sicurezza marittima nella regione. Le navi da guerra giapponesi sono rinomate per la loro tecnologia avanzata e capacità operative, contribuendo a migliorare le capacità difensive dell'India. La notizia è stata riportata da Vartha Bharati. Questo sviluppo evidenzia l'importanza crescente della collaborazione tra India e Giappone nel settore della difesa, in un contesto geopolitico in evoluzione.