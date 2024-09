India: Il governo indiano promuove la lotta contro la povertà

30 Settembre 2024_ Il Ministro delle Finanze indiano, Nirmala Sitharaman, ha sottolineato l'importanza di un impegno globale per l'eliminazione della povertà durante un evento a Bengaluru. Sitharaman ha affermato che è fondamentale che governi, organizzazioni e cittadini collaborino per affrontare questa sfida. Ha evidenziato che la lotta contro la povertà richiede uno sforzo collettivo e coordinato. L'evento ha messo in luce le strategie necessarie per migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate. La notizia è riportata da Vartha Bharati. Il governo indiano sta attuando diverse politiche per ridurre la povertà e migliorare il benessere sociale nel paese.