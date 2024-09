India: Il governo lancia la nuova Commissione per la Legge e il suo impatto sulla giustizia

06 Settembre 2024_ Il governo indiano ha notificato la costituzione della 23ª Commissione per la Legge, che avrà un mandato di tre anni a partire dal 1° settembre. Questa commissione, non statutaria, è incaricata di rivedere le leggi esistenti e di suggerire modifiche per migliorare il sistema giuridico del paese. La nuova commissione, che seguirà le orme della precedente presieduta dal giudice Ritu Raj Awasthi, avrà un presidente a tempo pieno e membri esperti in materia legale. La Commissione per la Legge ha storicamente contribuito a importanti riforme legislative in India, come il Codice di Procedura Penale del 1973. La fonte di queste informazioni è indianexpress.com. La Commissione gioca un ruolo cruciale nel garantire che le leggi siano aggiornate e rispondano alle esigenze della società moderna.