India: Il governo Modi celebra 100 giorni di iniziative per il benessere e la sicurezza

04 Ottobre 2024_ Il governo indiano guidato dal Primo Ministro Narendra Modi ha recentemente completato 100 giorni del suo terzo mandato, durante i quali sono state lanciate numerose iniziative per il benessere dei cittadini e la sicurezza del paese. Tra i progetti principali, spiccano investimenti per circa 15 lakh crore di rupie in infrastrutture, inclusi porti e strade, e un significativo supporto agli agricoltori attraverso il programma Kisan Samman Nidhi. Inoltre, sono stati approvati progetti per migliorare l'occupazione giovanile e il sostegno alle donne, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo economico. La notizia è riportata da Vartha Bharati. Queste iniziative mirano a rafforzare la posizione dell'India come nazione in crescita e a migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini.