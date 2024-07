India: Il governo Modi presenta un budget favorevole a Bihar e Andhra Pradesh

24 Luglio 2024_ Il governo indiano, guidato da Narendra Modi, ha presentato un budget che prevede significativi aiuti finanziari e progetti di sviluppo per Bihar e Andhra Pradesh, suscitando proteste dall'opposizione per presunti favoritismi. La ministra delle Finanze, Nirmala Sitharaman, ha annunciato investimenti in infrastrutture, come strade, ponti e nuovi aeroporti, per entrambi gli stati, che sono alleati chiave del governo centrale. I leader dei partiti al governo in questi stati, Nitish Kumar e Chandrababu Naidu, hanno espresso soddisfazione per le concessioni, mentre l'opposizione ha criticato la mancanza di aiuti per altri stati come Maharashtra e Jharkhand. La notizia è riportata da The Asian Age. Il budget mira a garantire la stabilità del governo, dato che la BJP è attualmente a corto di seggi nella Lok Sabha.