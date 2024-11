India: Il governo Modi si impegna a combattere il terrorismo con nuove strategie

07 Novembre 2024_ Il Ministro dell'Interno indiano Amit Shah ha dichiarato che il governo di Narendra Modi è fermamente impegnato a sradicare il terrorismo nel Paese. Durante una conferenza anti-terrorismo, Shah ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra le agenzie di sicurezza centrali e statali per affrontare questa minaccia. Ha anche presentato un modello di squadra anti-terrorismo e di forza speciale per gli stati e i territori dell'Unione, che, se adottati, forniranno una struttura comune per combattere il terrorismo. La notizia è riportata dal Deccan Chronicle. Questo impegno arriva in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza interna e la necessità di strategie coordinate per affrontare il terrorismo in India.