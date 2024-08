India: Il governo offre aiuti finanziari per le famiglie colpite da forti piogge

04 Agosto 2024_ Il governo indiano ha annunciato aiuti finanziari per le famiglie danneggiate da recenti forti piogge, come dichiarato dal ministro...

04 Agosto 2024_ Il governo indiano ha annunciato aiuti finanziari per le famiglie danneggiate da recenti forti piogge, come dichiarato dal ministro centrale Prahlad Joshi. Durante una visita a Dharwad, Joshi ha confermato che è stato già erogato un risarcimento di ₹5 lakh (circa 6.000 euro) alla famiglia di un uomo deceduto a causa del crollo di una parete. Inoltre, ha sottolineato la necessità di fornire supporto medico e finanziario alle vittime e di costruire nuove abitazioni per le famiglie colpite. La fonte di questa notizia è Vartha Bharati. Joshi ha anche criticato l'attuale situazione economica e le politiche del governo statale, evidenziando la mancanza di fondi per i progetti di sviluppo.