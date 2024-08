India: Il governo presenta il Waqf (Amendment) Bill 2024 per riformare il sistema di gestione dei beni religiosi

08 Agosto 2024_ Il governo indiano ha presentato oggi il Waqf (Amendment) Bill 2024, mirato a riformare la gestione dei beni del Waqf, un ente che gestisce proprietà donate per scopi religiosi. L'ex ministro Mukhtar Abbas Naqvi ha dichiarato che il provvedimento intende risolvere le problematiche legate all'oppressione sotto il sistema attuale e promuovere lo sviluppo. Naqvi ha sottolineato che il progetto di legge è conforme alla Costituzione e richiede un dibattito appropriato, ma non può essere bloccato. La notizia è riportata da दैनिक जागरण. Il Waqf è un'istituzione islamica che gestisce beni e proprietà donate per scopi religiosi e sociali, e la riforma proposta mira a migliorare la sua funzionalità e inclusività.