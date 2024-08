India: Il governo presenta un budget per promuovere investimenti e occupazione

08 Agosto 2024_ La ministra delle Finanze Nirmala Sitharaman ha annunciato che il budget per l'anno fiscale 2024-25 è progettato per stimolare...

08 Agosto 2024_ La ministra delle Finanze Nirmala Sitharaman ha annunciato che il budget per l'anno fiscale 2024-25 è progettato per stimolare investimenti e creare posti di lavoro, mantenendo un equilibrio tra crescita, occupazione e consolidamento fiscale. Durante la discussione al Rajya Sabha, ha sottolineato che il governo non ha ridotto le allocazioni per i settori sociali, aumentando invece i fondi per l'agricoltura di ₹8.000 crore rispetto all'anno precedente. Il budget è stato approvato dal Rajya Sabha e restituito alla Lok Sabha, completando così il processo di approvazione parlamentare. Sitharaman ha anche difeso le politiche fiscali del governo, affermando che l'India rimane la più veloce economia in crescita al mondo. La notizia è riportata da Deccan Chronicle. Il governo indiano sta affrontando sfide globali, tra cui conflitti internazionali e problemi economici, mentre cerca di mantenere la stabilità economica interna.