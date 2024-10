India: Il governo respinge le dimissioni collettive dei medici di Kolkata

12 Ottobre 2024_ Il governo del Bengala Occidentale ha dichiarato non valide le dimissioni collettive presentate da 50 medici senior dell'RG Kar Medical College. Il consigliere principale del Chief Minister, Alapan Bandyopadhyay, ha affermato che le dimissioni devono essere presentate individualmente secondo le normative vigenti. Nonostante circa 200 lettere di dimissioni siano state raccolte, il governo ha chiarito che non saranno formalmente accettate. La situazione è emersa in seguito a un movimento di protesta da parte dei medici junior, che continuano a chiedere miglioramenti nelle condizioni di lavoro. La notizia è stata riportata da Sanmarg. I medici junior stanno attualmente portando avanti uno sciopero della fame per rivendicare dieci richieste fondamentali riguardanti la sicurezza e le infrastrutture negli ospedali.