India: Il ministro degli Esteri Jaishankar in visita ufficiale in Pakistan dopo 9 anni

05 Ottobre 2024_ Il ministro degli Esteri indiano, Dr. S. Jaishankar, effettuerà una visita ufficiale in Pakistan per la prima volta dopo nove anni, partecipando al vertice dei 'Capi di Governo' dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO). Questo incontro segna un'importante opportunità per il dialogo tra i due Paesi, storicamente caratterizzati da relazioni complesse. La visita è prevista per la fine di questo mese e rappresenta un passo significativo nella diplomazia regionale. La notizia è stata riportata da The Asian Age. L'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai è un'alleanza intergovernativa che promuove la cooperazione politica, economica e culturale tra i suoi membri, tra cui India e Pakistan.