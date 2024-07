India: Il passaporto indiano si posiziona al 82° posto nel Henley Passport Index 2024

24 Luglio 2024_ Il Henley Passport Index 2024 ha rivelato che il passaporto indiano occupa il 82° posto nella classifica globale. I cittadini indiani possono accedere a 58 paesi senza necessità di visto, mentre il passaporto di Singapore è stato riconosciuto come il più potente, consentendo l'ingresso senza visto in 195 destinazioni. Al secondo posto si trovano Francia, Germania, Italia, Giappone e Spagna, con accesso a 192 paesi. La classifica evidenzia anche che il vicino Pakistan si colloca al 100° posto. La notizia è stata riportata da Sanmarg, sottolineando l'importanza di questi dati per i viaggiatori indiani e le relazioni internazionali.