India: Il politico Satish Sail condannato a sette anni di carcere per furto d'acqua

26 Ottobre 2024_ Satish Sail, un deputato del Congresso, è stato condannato a sette anni di carcere da un tribunale speciale per il furto d'acqua e l'esportazione illegale in sei casi distinti. La sentenza è stata emessa dal giudice Santosh Gajanan Bhatt, che ha dichiarato Sail colpevole in tutti i procedimenti legali. La pena è stata confermata e include anche una multa, sottolineando la gravità delle sue azioni. Questo caso evidenzia le problematiche legate alla gestione delle risorse idriche in India. La notizia è stata riportata da Vartha Bharathi. La condanna di Sail rappresenta un importante passo nella lotta contro la corruzione e l'abuso delle risorse pubbliche nel paese.