India: Il pop-up di Villa Cora porta la cucina fiorentina a Gurugram

06 Novembre 2024_ Il Leela Ambience Gurugram Hotel & Residences ospiterà un esclusivo pop-up culinario con Villa Cora, un prestigioso hotel a due stelle Michelin di Firenze, il 22 e 23 novembre. L'Executive Chef Alessandro Liberatore presenterà un menù che celebra la gastronomia toscana, utilizzando ingredienti stagionali provenienti dall'Italia. Questo evento promette di trasportare i partecipanti in un viaggio sensoriale attraverso i sapori e le tradizioni culinarie della regione fiorentina, arricchito da una selezione di vini pregiati. La notizia è riportata da smartbusinesnews.com. I posti sono limitati e si consiglia di prenotare in anticipo per non perdere questa straordinaria esperienza gastronomica.