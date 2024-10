India: Il porto di Paradip si prepara all'arrivo del ciclone DANA con misure di sicurezza

23 Ottobre 2024_ Il porto di Paradip, in India, sta attuando misure precauzionali in vista dell'arrivo del ciclone DANA, previsto per il 24 e 25...

23 Ottobre 2024_ Il porto di Paradip, in India, sta attuando misure precauzionali in vista dell'arrivo del ciclone DANA, previsto per il 24 e 25 ottobre 2024. Le autorità portuali hanno accelerato le operazioni di carico e trasporto merci, mentre le navi ormeggiate sono state trasferite in posizioni sicure per evitare danni. Sono stati predisposti rifugi temporanei e forniture di emergenza per garantire la sicurezza dei lavoratori e delle comunità circostanti. La situazione è monitorata dal Ministero dei Porti, della Navigazione e delle Vie d'Acqua, che coordina le azioni con le autorità competenti, come riportato da Pragativadi. Paradip è un importante porto marittimo situato nello stato dell'Odisha, noto per le sue attività commerciali e industriali.