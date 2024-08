India: Il Presidente Murmu sottolinea l'importanza della giustizia sociale e dell'istruzione

15 Agosto 2024_ Il Presidente indiano Droupadi Murmu ha dichiarato che la giustizia sociale è la massima priorità del governo, esortando a rafforzare le azioni positive. Nel suo discorso alla nazione in occasione della vigilia del Giorno dell'Indipendenza, ha evidenziato i programmi introdotti per il benessere della popolazione. Murmu ha invitato i cittadini a promuovere l'armonia e a rifiutare le tendenze che alimentano il conflitto. Ha anche sottolineato l'importanza dell'istruzione e della sanità per lo sviluppo complessivo del Paese, che dal 2020 è sulla strada del progresso economico. La notizia è riportata da The Hindu. L'India, una delle economie in più rapida crescita al mondo, sta cercando di affrontare le sfide sociali e promuovere un futuro inclusivo.