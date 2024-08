India: Il Primo Ministro Modi in visita ufficiale in Polonia e Ucraina

19 Agosto 2024_ Il Primo Ministro indiano, Shri Narendra Modi, intraprenderà una visita ufficiale in Polonia il 21 e 22 agosto, segnando il primo viaggio di un leader indiano nel paese dopo 45 anni. Questa visita coincide con il 70° anniversario delle relazioni diplomatiche tra India e Polonia e prevede incontri con il Primo Ministro Donald Tusk e il Presidente Andrzej Duda. Successivamente, il 23 agosto, Modi visiterà anche l'Ucraina, un evento storico poiché è la prima visita di un Primo Ministro indiano nel paese in oltre 30 anni. Le visite mirano a rafforzare i legami bilaterali e a discutere questioni economiche, culturali e di cooperazione in vari settori, come riportato da Pragativadi. Modi interagirà anche con la comunità indiana in Polonia e con leader polacchi, evidenziando l'importanza delle relazioni tra India e questi paesi europei.