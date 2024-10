India: Il successo dei pop-up gastronomici di Massimo Bottura in India

12 Ottobre 2024_ I pop-up gastronomici del celebre chef italiano Massimo Bottura stanno riscuotendo un enorme successo in India, dove ha presentato i suoi piatti iconici per tre anni consecutivi. Questi eventi esclusivi offrono un'esperienza culinaria unica, con piatti come il ‘Oops I Dropped the Lemon Tart' e ‘The Crunchy Part of the Lasagne', provenienti dal suo ristorante tre stelle Michelin, Osteria Francescana, a Modena. La combinazione di alta cucina italiana e interazioni culturali ha reso questi eventi molto ambiti, attirando una clientela benestante disposta a pagare cifre elevate per partecipare. La notizia è riportata da financialexpress.com. L'India sta abbracciando sempre più la cultura gastronomica italiana, con chef locali che seguono l'esempio di Bottura, contribuendo a un panorama culinario in continua evoluzione.