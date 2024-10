India: Il tribunale di Madurai ordina indagini su inquinamento a Rameswaram

23 Ottobre 2024_ La Corte Alta di Madras, sezione di Madurai, ha richiesto alle autorità di presentare un rapporto su una petizione di interesse pubblico riguardante il miscelamento di acque reflue e contaminate nel mare vicino a ‘Agni Theertham' a Rameswaram, nel distretto di Ramanathapuram. La petizione, presentata dall'avvocato Elephant G. Rajendran, chiede misure per prevenire l'inquinamento e garantire la sicurezza dei numerosi devoti che visitano il sito. ‘Agni Theertham' è un luogo sacro adiacente al famoso tempio Sri Ramanathaswamy, frequentato da migliaia di pellegrini. La Corte ha fissato un'udienza per il 18 novembre, mentre il Comune di Rameswaram è stato criticato per la sua gestione inadeguata della zona. La notizia è riportata da The Hindu, evidenziando la necessità di proteggere i luoghi di culto e la salute dei devoti.