India: Il World Pasta Day celebra la popolarità del pasta in India e in Italia

24 Ottobre 2024_ Il 25 ottobre si celebra il World Pasta Day, un evento che sottolinea l'amore globale per questo piatto, originario dell'Italia, che ha conquistato anche le tavole indiane. Il ristorante italiano Bella Italia a Londra offrirà pasta gratuita ai clienti in onore di questa giornata, evidenziando l'importanza del piatto nella cultura culinaria mondiale. La storia del pasta risale a oltre 2300 anni fa, e sebbene sia considerato un simbolo della cucina italiana, ha trovato una nuova vita come cibo da strada in India. La notizia è riportata da hindi.news18.com. Il pasta, con le sue molteplici varianti e preparazioni, continua a evolversi, diventando un alimento quotidiano in molti paesi, inclusa l'India.