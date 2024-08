India: Imam rifiuta di celebrare funerale per motivi politici a Moradabad

02 Agosto 2024_ Un imam di Kundarki, Moradabad, ha rifiutato di celebrare la preghiera funebre per un defunto, sostenendo che la sua famiglia aveva votato per il BJP alle ultime elezioni. Il rifiuto ha portato il figlio del defunto, Dilnawaz Khan, a presentare una denuncia contro l'imam Rashid Hussain e altri cinque individui. Nonostante il tentativo di far celebrare il funerale, nessuno si è presentato per rendere omaggio, costringendo la famiglia a cercare aiuto altrove. La notizia è stata riportata da दैनिक जागरण. Questo episodio solleva interrogativi sulle tensioni politiche locali e sull'impatto che queste possono avere sulle pratiche religiose e comunitarie in India.