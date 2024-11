India: Impegno costante per ospitare le Olimpiadi del 2036

05 Novembre 2024_ La presidente dell'Indian Olympic Association (IOA), PT Usha, ha confermato che l'India è determinata a ospitare le Olimpiadi del 2036, dopo aver inviato una lettera di intenti al Comitato Olimpico Internazionale (IOC). Questo rappresenta un passo ufficiale significativo verso la realizzazione del sogno indiano di ospitare questo prestigioso evento sportivo. Usha ha sottolineato l'importanza della comunicazione regolare con il presidente dell'IOC, Thomas Bach, e ha espresso ottimismo riguardo alla percezione dell'India come un ospite generoso. La città di Ahmedabad è in pole position per ospitare i Giochi, con un piano di sviluppo infrastrutturale già in atto. La notizia è riportata dal Deccan Chronicle. L'India si trova in competizione con paesi come Arabia Saudita, Turchia e Qatar per ottenere l'assegnazione delle Olimpiadi.