India: Importanti udienze nel caso di violenza contro una dottoressa a Kolkata

30 Settembre 2024_ Oggi si svolgeranno due udienze significative riguardanti il caso di violenza sessuale e omicidio di una giovane dottoressa presso l'ospedale RG Kar di Kolkata. La Corte Suprema, presieduta da un collegio di tre giudici, esaminerà la questione dopo che l'udienza prevista per il 27 settembre è stata rinviata. Nel frattempo, una corte speciale di Kolkata discuterà la richiesta della CBI riguardo ai test di narco-analisi e poligrafo per gli accusati, tra cui un ex preside. Gli esperti legali avvertono che le decisioni di oggi potrebbero avere conseguenze significative, dato che le accuse potrebbero portare a pene di morte se confermate, come riportato da Sanmarg. La situazione è ulteriormente complicata da una recente protesta dei medici a causa di attacchi subiti dopo la morte di una paziente, evidenziando le tensioni nel sistema sanitario di Kolkata.