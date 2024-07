India: Inaugurata mostra sulla Via Appia all'Ambasciata Italiana a Nuova Delhi

29 Luglio 2024_ L'Ambasciata d'Italia in India ha inaugurato una mostra dedicata alla 'Via Appia. Regina Viarum' presso il Centro Culturale...

29 Luglio 2024_ L'Ambasciata d'Italia in India ha inaugurato una mostra dedicata alla 'Via Appia. Regina Viarum' presso il Centro Culturale dell'Ambasciata a Nuova Delhi. La Via Appia, riconosciuta come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, è il 60° sito italiano ad ottenere questo prestigioso riconoscimento. L'iniziativa è stata coordinata dal Ministero della Cultura italiano e ha coinvolto numerose istituzioni e comunità locali. La mostra celebra l'importanza storica e culturale di questa antica via romana, simbolo di ingegneria e commercio. La notizia è stata riportata da denverindian.com. Questo evento sottolinea il legame tra Italia e India, evidenziando l'apprezzamento per il patrimonio culturale italiano a livello globale.