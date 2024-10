India: Inaugurati virtualmente 18 puja pandal da parte del Chief Minister Mamata Banerjee

04 Ottobre 2024_ Il Chief Minister del Bengala Occidentale, Mamata Banerjee, ha inaugurato virtualmente 18 puja pandal nella regione di North 24 Parganas, tra cui quello situato presso il Sri Bhumi Sporting Club di Lake Town. Questi pandal sono strutture temporanee allestite per celebrare il festival di Durga Puja, una delle festività più importanti in India, particolarmente nel Bengala Occidentale. L'inaugurazione è stata un evento significativo che ha unito la comunità in un momento di celebrazione e devozione. La cerimonia ha messo in evidenza l'importanza culturale e sociale di questi eventi per la popolazione locale. La notizia è riportata da Sanmarg. Il festival di Durga Puja attira visitatori da tutto il mondo, contribuendo a promuovere la cultura e le tradizioni indiane.