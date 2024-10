India: Inaugurato il dialogo cibernetico con l'Italia a Nuova Delhi

27 Ottobre 2024_ India e Italia hanno avviato il loro primo dialogo cibernetico a Nuova Delhi, seguendo l'accordo raggiunto durante la visita del Primo Ministro italiano Giorgia Meloni nel marzo dello scorso anno. Il meeting è stato co-presieduto da Amit A. Shukla, Segretario Congiunto per la Diplomazia Cibernetica, e Michele Giacomelli, responsabile dell'Unità per l'Innovazione Tecnologica e la Cybersecurity del Ministero degli Affari Esteri italiano. Durante il dialogo, le due nazioni hanno discusso delle minacce cibernetiche e delle strategie nazionali, esplorando opportunità di collaborazione in forum multilaterali, in particolare presso le Nazioni Unite. L'incontro ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra le agenzie per garantire uno spazio cibernetico sicuro e resiliente. La notizia è stata riportata da trinitymirror.net. Questo dialogo rappresenta un passo significativo per rafforzare i legami tra India e Italia nel campo della sicurezza informatica.