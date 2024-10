India: Inaugurazione del TATA Aircraft Complex in Gujarat per la produzione di aerei militari

27 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi e il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez inaugureranno il TATA Aircraft Complex a Vadodara, Gujarat, il 28 ottobre 2024. Questa struttura rappresenta un traguardo significativo, essendo la prima linea di assemblaggio finale del settore privato per aerei militari in India, dedicata alla produzione del C-295. Il complesso supporterà l'intero ciclo di vita dell'aereo C-295, contribuendo all'autosufficienza dell'India nella produzione di difesa. La notizia è riportata da The Asian Age. L'iniziativa è parte della strategia dell'India per ridurre la dipendenza dalle importazioni di difesa e promuovere le capacità di produzione locali.