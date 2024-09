India: Incendio alla casa di un leader BJP in Manipur durante proteste etniche

01 Settembre 2024_ La casa di un portavoce del Bharatiya Janata Party (BJP) è stata incendiata da aggressori non identificati a Manipur, in India,...

01 Settembre 2024_ La casa di un portavoce del Bharatiya Janata Party (BJP) è stata incendiata da aggressori non identificati a Manipur, in India, durante le manifestazioni dei Kuki-Zo, un gruppo tribale che chiede un'amministrazione separata. Le tensioni etniche nella regione hanno portato a scontri e violenze, evidenziando le profonde divisioni sociali. Questo episodio segna un ulteriore deterioramento della situazione in Manipur, già segnata da conflitti etnici. La notizia è riportata da thehindu.com. Manipur è uno stato del nord-est indiano, noto per la sua diversità culturale e le tensioni tra diversi gruppi etnici.