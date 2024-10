India: Incontro cruciale a New Delhi per risolvere la crisi etnica in Manipur

16 Ottobre 2024_ Si è tenuto a New Delhi un incontro fondamentale per affrontare la crisi etnica che dura da oltre 17 mesi nello stato di Manipur,...

16 Ottobre 2024_ Si è tenuto a New Delhi un incontro fondamentale per affrontare la crisi etnica che dura da oltre 17 mesi nello stato di Manipur, India. Rappresentanti delle comunità Kuki-Zo-Hmar, Meitei e Naga si sono riuniti per discutere la situazione attuale e hanno fatto appello alla popolazione affinché abbandoni la violenza. Nonostante l'importanza dell'incontro, i partecipanti non hanno rivelato i dettagli dei risultati al termine della riunione. La notizia è stata riportata da The Asian Age. La crisi etnica in Manipur è emersa dopo un conflitto tra le comunità Meitei e Kuki-Zo, iniziato il 3 maggio 2023, e le richieste di una separazione amministrativa continuano a essere un tema centrale nel dibattito politico.