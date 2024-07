India: Incontro del Comitato del Patrimonio Mondiale a New Delhi

19 Luglio 2024_ Il 46° incontro del Comitato del Patrimonio Mondiale si terrà a New Delhi dal 21 al 31 luglio 2024, ospitato per la prima volta dall'India. L'evento sarà inaugurato dal Primo Ministro Narendra Modi e vedrà la partecipazione di Audrey Azoulay, Direttore Generale dell'UNESCO, e altri dignitari internazionali. Il Ministro della Cultura e del Turismo, Gajendra Singh Shekhawat, ha sottolineato l'importanza dell'evento per rafforzare il potere culturale dell'India a livello globale. Il logo dell'incontro è ispirato al sito del Patrimonio Mondiale di Hampi e riflette l'aspirazione dell'India a far crescere la propria gloria culturale. Pragativadi riporta che l'incontro è organizzato dall'Archaeological Survey of India e coinvolgerà delegati da tutto il mondo per discutere la conservazione del patrimonio culturale e naturale. L'evento includerà anche forum per giovani professionisti e gestori di siti del patrimonio mondiale, oltre a mostre culturali e digitali.