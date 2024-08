India: Incontro tra i ministri della difesa di India e USA per rafforzare la cooperazione nel Pacifico

24 Agosto 2024_ Il ministro della Difesa indiano Rajnath Singh e il suo omologo statunitense Lloyd Austin hanno discusso le strategie per approfondire la partnership difensiva tra i due Paesi, con l'obiettivo di sostenere un Indo-Pacifico libero e aperto. Durante l'incontro, i leader hanno concordato di avanzare progetti di co-produzione prioritari, inclusi motori per aerei e sistemi di mobilità terrestre. La cooperazione nel Pacifico è particolarmente rilevante in un contesto di crescente espansione militare da parte della Cina nella regione. La notizia è stata riportata dal Pentagono, come evidenziato dal portavoce maggiore generale Pat Ryder. Questo incontro segna un passo importante nella strategia di difesa congiunta tra India e Stati Uniti, in un periodo di tensioni geopolitiche crescenti.