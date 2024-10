India: Incontro tra il CM dell'Uttar Pradesh e il capo dell'RSS a Mathura

24 Ottobre 2024_ Il Chief Minister dell'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, ha incontrato il capo dell'RSS, Mohan Bhagwat, a Mathura per discutere delle prossime elezioni suppletive nello stato. Durante l'incontro, presente anche il segretario generale dell'RSS, Dattatreya Hosabale, sono stati affrontati temi organizzativi e di coordinamento tra l'RSS e il BJP, in vista delle elezioni cruciali. Questo incontro segna la prima riunione tra Adityanath e Bhagwat dopo le elezioni della Lok Sabha, in cui il BJP ha registrato un calo significativo dei consensi. La fonte di questa notizia è The Asian Age. Il meeting si svolge in un contesto di preparazione per il centenario dell'RSS, previsto per il prossimo anno, e si discuteranno anche questioni socio-politiche rilevanti.