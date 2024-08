India: Incontro tra India e Cina per risolvere le controversie al confine

30 Agosto 2024_ India e Cina hanno tenuto un incontro costruttivo per discutere la situazione lungo la Linea di Controllo Effettivo (LAC) durante il 31° incontro del Meccanismo di Lavoro per la Consultazione e il Coordinamento sugli Affari di Confine India-Cina a Pechino. Le due nazioni hanno cercato di ridurre le differenze e trovare una risoluzione rapida delle questioni in sospeso. Il Ministero degli Affari Esteri indiano ha descritto l'incontro come un scambio di opinioni franco e proattivo. La fonte di questa notizia è thehindu.com. Questo incontro rappresenta un passo importante nel tentativo di stabilire una comunicazione più efficace tra i due paesi, che hanno una lunga storia di tensioni lungo il loro confine.