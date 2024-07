India: Indagine CBI su ex direttore e scienziati di CSIR-NEERI per corruzione

11 Luglio 2024_ Il Central Bureau of Investigations (CBI) ha incriminato l'ex direttore del CSIR-NEERI e quattro scienziati dell'istituto in tre FIR per presunta corruzione e favori concessi a società private nell'assegnazione di vari progetti, inclusi i purificatori d'aria WAYU. Mercoledì, il CBI ha condotto perquisizioni in 17 località in Maharashtra, Haryana, Bihar e Delhi, sequestrando documenti incriminanti, documenti relativi a proprietà e gioielli. L'azione dell'agenzia è seguita a una denuncia del Chief Vigilance Officer del CSIR contro i suddetti scienziati. Tra le accuse, si evidenzia la cospirazione criminale e l'abuso di posizione ufficiale per ottenere vantaggi indebiti dalle società private coinvolte. Lo riporta The Free Press Journal. Le indagini continuano per accertare ulteriori responsabilità e irregolarità.