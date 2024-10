India: IndiGo affronta ritardi significativi a causa di un guasto di sistema

05 Ottobre 2024_ I passeggeri dei voli IndiGo hanno subito ritardi significativi e lunghe code a causa di un ampio guasto di sistema avvenuto sabato. I servizi essenziali come il check-in online e le prenotazioni sono stati interrotti, causando un ritardo medio di 45 minuti in aeroporti chiave come Mumbai. IndiGo ha riconosciuto il problema e ha assicurato che sta facendo il possibile per assistere i passeggeri. La situazione ha generato disagi notevoli per i viaggiatori in un periodo di alta affluenza. La notizia è stata riportata da The Asian Age, evidenziando l'importanza della gestione dei sistemi informatici nel settore aereo.