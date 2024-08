India: Inflazione scende al minimo in cinque anni al 3,5% a luglio

13 Agosto 2024_ L'inflazione in India è scesa al 3,5% a luglio 2024, il livello più basso in cinque anni e al di sotto dell'obiettivo del 4% fissato...

13 Agosto 2024_ L'inflazione in India è scesa al 3,5% a luglio 2024, il livello più basso in cinque anni e al di sotto dell'obiettivo del 4% fissato dalla Reserve Bank of India (RBI). Questa diminuzione è attribuita principalmente a un effetto base favorevole piuttosto che a un cambiamento significativo nell'economia. Sebbene l'inflazione sia diminuita rispetto al 5,1% di giugno, è aumentata dell'1,4% rispetto al mese precedente. Gli economisti indipendenti prevedono una traiettoria inflazionistica più favorevole, a meno di un significativo malfunzionamento del monsone. La notizia è riportata da The Hindu Business Line. La RBI ha mantenuto le sue previsioni di inflazione annuale per il 2024-25 al 4,5%, mentre l'attività industriale ha mostrato segni di rallentamento.