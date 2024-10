India: Infosys registra un aumento del profitto e rivede al rialzo le previsioni di fatturato

17 Ottobre 2024_ Infosys Ltd, il secondo maggiore esportatore di servizi IT in India, ha riportato un aumento del profitto netto del 4,7% nel secondo...

17 Ottobre 2024_ Infosys Ltd, il secondo maggiore esportatore di servizi IT in India, ha riportato un aumento del profitto netto del 4,7% nel secondo trimestre, raggiungendo 6.506 crore di rupie. L'azienda ha anche rivisto al rialzo le previsioni di crescita del fatturato per l'anno fiscale 2024-25, ora attese tra il 3,75% e il 4,5%. Inoltre, Infosys ha aggiunto circa 2.500 dipendenti nel trimestre di settembre, interrompendo sei trimestri consecutivi di riduzione della forza lavoro. La notizia è stata riportata da The Hindu Business Line. Infosys, con sede a Bangalore, è un leader nel settore dei servizi tecnologici e ha recentemente visto una crescita significativa grazie a contratti di grandi dimensioni e all'adozione di tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale generativa.