India: Inizio del Monsoon Session del Parlamento con discussioni accese all'orizzonte

22 Luglio 2024_ Il Monsoon Session del Parlamento indiano inizia oggi, con il Ministro delle Finanze Nirmala Sitharaman pronta a presentare il bilancio centrale martedì. L'opposizione si prepara a sollevare questioni come la fuga di notizie sugli esami NEET, la sicurezza ferroviaria e le decisioni del governo dell'Uttar Pradesh riguardo al pellegrinaggio Kanwar Yatra. Domenica, il governo centrale ha tenuto una riunione con tutti i partiti, presieduta dal Ministro della Difesa Rajnath Singh, per discutere le questioni chiave. Durante la riunione, i partiti JDU e YSRCP hanno richiesto lo status di stato speciale rispettivamente per Bihar e Andhra Pradesh. Lo riporta Sanmarg. Il Monsoon Session durerà fino al 12 agosto, con 19 incontri previsti e la presentazione di sei progetti di legge, incluso uno per modificare il vecchio Aircraft Act di 90 anni.