India: Inondazioni devastanti colpiscono Khammam, causando vittime e distruzione

06 Settembre 2024_ Le inondazioni nel distretto di Khammam, Telangana, hanno causato la morte di diverse persone e ingenti danni materiali a seguito di piogge torrenziali il 1° settembre 2024. Shaik Sharif, un giovane di 19 anni, ha perso entrambi i genitori mentre cercava rifugio sul tetto della loro casa, travolta dalle acque del fiume Palair. Le autorità locali hanno segnalato che circa 49.000 persone sono state colpite dalle inondazioni, con oltre 7.000 rifugiati in campi di soccorso. La situazione è stata aggravata da una mancanza di preparazione e da ritardi nei soccorsi, come riportato da thehindu.com. Le inondazioni hanno colpito duramente anche altre aree, con migliaia di case sommerse e danni a infrastrutture vitali, lasciando le comunità in uno stato di emergenza.