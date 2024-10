India: Inondazioni improvvise in Meghalaya causano 10 vittime

06 Ottobre 2024_ Forti piogge hanno provocato inondazioni improvvise nel distretto di South Garo Hills, in Meghalaya, portando alla morte di almeno 10 persone. Le frane hanno causato danni estesi, con una famiglia di sette persone sepolta in un villaggio remoto. Il Chief Minister Conrad Sangma ha annunciato aiuti finanziari per le famiglie delle vittime e ha richiesto miglioramenti infrastrutturali urgenti. Le operazioni di soccorso, condotte dalle forze di risposta ai disastri, sono in corso per recuperare i corpi e assistere le aree più colpite. La notizia è riportata da The Asian Age. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, poiché il rischio di ulteriori inondazioni e frane rimane elevato.