India: Intensificazione della campagna elettorale del Bharatiya Janata Party in Maharashtra e Jharkhand

30 Ottobre 2024_ La campagna elettorale del Bharatiya Janata Party (BJP) in Maharashtra e Jharkhand sta per intensificarsi, con il Primo Ministro Narendra Modi pronto a guidare una serie di comizi pubblici. Modi parteciperà a otto eventi in Jharkhand a partire dal 4 novembre e a una dozzina di comizi in Maharashtra. I leader di spicco del BJP, tra cui i ministri Amit Shah, Rajnath Singh e Nitin Gadkari, saranno attivamente coinvolti nella campagna. La fonte di queste informazioni è The Asian Age. Le elezioni per le assemblee di Maharashtra e Jharkhand si svolgeranno rispettivamente il 20 novembre e il 13 e 20 novembre, con i risultati attesi il 23 novembre.