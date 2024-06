India: Isha Ambani Piramal e la moda italiana al Met Gala

27 Giugno 2024_ Isha Ambani Piramal, una delle donne più eleganti dell'India, ha fatto il suo debutto al Met Gala nel 2017 indossando Dior Haute Couture. La sua passione per la moda l'ha portata a commissionare un lehenga unico al marchio italiano Valentino per il suo matrimonio. Durante le cerimonie pre-matrimoniali del fratello Anant Ambani, Isha ha indossato abiti di alta moda, tra cui creazioni di Giambattista Valli e Tamara Ralph. La sua evoluzione stilistica è stata seguita con interesse, come riportato da vogue.in. La notizia sottolinea l'influenza della moda italiana nel guardaroba di Isha Ambani Piramal, evidenziando la sua capacità di fondere tradizione e modernità.