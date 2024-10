India: Isha Ambani porta Kiko Milano in India con un accordo da 100 crore

17 Ottobre 2024_ Isha Ambani, figlia del magnate Mukesh Ambani, ha concluso un accordo da circa 100 crore per portare il noto marchio cosmetico italiano Kiko Milano in India. Questa acquisizione strategica rappresenta un importante passo avanti per Reliance Retail, intensificando la competizione nel settore della bellezza in rapida espansione. Kiko Milano, fondato nel 1997 in Italia, è famoso per la sua vasta gamma di oltre 1.200 prodotti di bellezza e skincare e aprirà negozi in sei città indiane, tra cui Delhi e Mumbai. La notizia è stata riportata da updatenownews.com. L'ingresso di Kiko Milano nel mercato indiano segna un ulteriore rafforzamento dei legami commerciali tra Italia e India nel settore della bellezza.