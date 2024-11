India: Isouthe Group rafforza la sua presenza con un nuovo stabilimento a Noida

6 Novembre 2024_ L'italiano Isouthe Group ha inaugurato un nuovo stabilimento di produzione a Noida, India, per potenziare la sua presenza nel settore della medical imaging. Questo impianto, gestito dalla sua controllata Isouthe Asia Pacific Diagnostic Private Limited, produrrà una serie avanzata di sistemi di ultrasuoni, tutti 'Made in India'. Il CEO Franco Fontana ha sottolineato l'importanza di una catena di fornitura locale e della sostenibilità ambientale come parte della strategia di crescita internazionale dell'azienda. La notizia è stata riportata da noidadastak.com, evidenziando l'impegno dell'Isouthe Group nel combinare innovazione italiana e competenze locali per migliorare il settore sanitario indiano.