India: ISRO annuncia nuove date per le missioni spaziali future

27 Ottobre 2024_ Il presidente dell'Indian Space Research Organisation (ISRO), S. Somanath, ha rivelato nuove tempistiche per importanti missioni spaziali, tra cui Chandrayaan 4 e Gaganyaan. La prima missione spaziale con equipaggio dell'India è prevista per il 2026, mentre la missione di campionamento Chandrayaan-4 è programmata per il 2028. Inoltre, è stata confermata una missione congiunta di atterraggio lunare con l'agenzia spaziale giapponese JAXA, inizialmente prevista per il 2025, ma ora posticipata dopo il 2028. La notizia è stata riportata da Vartha Bharati. Queste missioni rappresentano un passo significativo per l'India nel campo dell'esplorazione spaziale e della cooperazione internazionale.